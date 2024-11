Βρετανία: Η καταιγίδα «Μπερτ» προκαλεί χάος στις συγκοινωνίες - Ένας νεκρός από πτώση δέντρου - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το απόγευμα, περίπου 4.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό στην κεντρική και νοτιοδυτική Αγγλία και στη νότια Ουαλία. Άλλοι 27.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στο Γιορκσάιρ και το Λίνκολνσαϊρ, στη βορειοανατολική Αγγλία, σύμφωνα με τις εταιρείες που διαχειρίζονται το δίκτυο.

Ένας εκπρόσωπος της Energy Networks Association (ENA), ο Ρος Ίστον, προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί επειδή «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη».

Στη δυτική και βορειοδυτική Ιρλανδία, 60.000 κατοικίες, αγροκτήματα και εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανέφερε η δημόσια εταιρεία ESB.

A video has emerged online showing severe flooding in Donegal as Storm Bert hit Ireland.

Gushing water could be seen flowing down Bridge Street in Donegal.

