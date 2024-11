Βρετανία: Η Κέμι Μπάντενοχ διαδέχεται τον Ρίσι Σούνακ στο τιμόνι των Συντηρητικών

Με την ίδια, να παρουσιάζεται ως μία ομιλητής που δεν μασάει τα λόγια της, η Μπάντενοχ κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων μεταξύ των μελών του κόμματος, στο τελευταίο στάδιο μιας πολύμηνης εσωκομματικής αναμέτρησης, με τους αρχικούς έξι υποψήφιους για την ηγεσία του κόμματος, να μειώνονται τελικά σε δύο.

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ ήρθε δεύτερος στην εσωκομματική εκλογική διαδικασία.

Πρώην υπουργός Διεθνούς Εμπορίου της Βρετανίας, η Μπάντενοχ έγινε πρώτη μαύρη επικεφαλής των Συντηρητικών της Βρετανίας, λαμβάνοντας 53.806 ψήφους έναντι 41.138 του Τζένρικ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής 1922 του κόμματος, Μπομπ Μπλάκμαν.

BREAKING: Kemi Badenoch has been announced as the new leader of the Conservative Party

Ποια είναι η νέα επικεφαλής των Τόρις

Γεννημένη στο Λονδίνο και μεγαλωμένη στη Νιγηρία, η 44χρονη Ολουκέμι Ολουφούντο Αντεγκόκε εξελέγη βουλευτής με τους συντηρητικούς το 2017, παίρνοντας το επίθετο του συζύγου της, Μπάντενοχ. Ήδη, από τότε που βρισκόταν στη Νιγηρία, η ίδια θαύμαζε τη Μάργκαρετ Θάτσερ. Επέστρεψε στη Βρετανία στα 16 της και έκανε μεταπτυχιακό στη Μηχανική Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ.

Μητέρα 3 παιδιών, η Μπάντενοχ εργάστηκε στον τραπεζικό κλάδο και στην Πληροφορική προτού ενταχθεί στην πολιτική. Στις τρεις κυβερνήσεις των Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ ανέλαβε διάφορα πόστα. Ωστόσο, αγαπήθηκε από τη δεξιά πτέρυγα, καθώς κράτησε σκληρή στάση ως υπουργός Ισότητας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

Όταν παραιτήθηκε ο Μπόρις Τζόνσον, η Μπάντενοχ είχε διεκδικήσει την προεδρία των Τόρις και είχε βγει τέταρτη. Όταν ανακοίνωσε αυτή τη φορά την υποψηφιότητά της είπε ότι το Συντηρητικό Κόμμα «πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί όπως οι Εργατικοί» για να επανέλθει στην εξουσία.

Ένθερμη υποστηρίκτρια των ελεύθερων αγορών, της ελευθερίας του λόγου, η Μπάντενοχ απορρίπτει τη woke κουλτούρα. Όπως υποστηρίζει, η Αριστερά έχει αλώσει εδώ και δεκαετίες τη συζήτηση για το θέμα αυτό στη Βρετανία.

It is an honour and a privilege to have been elected to lead our great Conservative Party. A party that I love, that has given me so much.

I’d also like to pay tribute to @RobertJenrick who fought a great campaign. I have no doubt he will have a key role to play in our party… pic.twitter.com/BKs9YI6Oe7