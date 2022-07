Βρετανία: Η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ γιορτάζει τα 50 χρόνια από το πρώτο Pride στο Λονδίνο

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι και περίπου 600 οργανώσεις αναμενόταν να δώσουν το «παρών» σε αυτήν την εκδήλωση που είναι «η μεγαλύτερη και πιο συμπεριληπτική στην ιστορία», σύμφωνα με τους διοργανωτές. Είναι επίσης η πρώτη πορεία υπερηφάνειας που διοργανώθηκε μετά την έναρξη της πανδημίας, εξαιτίας της οποίας είχαν ακυρωθεί οι προηγούμενες την τελευταία διετία.

Η πορεία, που ξεκίνησε από το Χάιντ Παρκ το μεσημέρι για να φτάσει στο Γουάιτχολ, στην καρδιά του Λονδίνου, αποτίνει φόρο τιμής στην πρώτη παρέλαση που οργανώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1972. Μερικές εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν τότε σε εκείνην την πρωτοποριακή συγκέντρωση, που διοργανώθηκε μόλις πέντε χρόνια μετά την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακτιβιστές χρειάστηκαν «απίστευτο θάρρος» εκείνη την εποχή, έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Στις πέντε δεκαετίες που πέρασαν από τότε, οι συμμετέχοντες στο «Pride» έφτασαν τις δεκάδες χιλιάδες και η συγκέντρωση, στην αρχή πολύ πολιτική, πήρε πιο εορταστική χροιά.

Στη σημερινή πορεία συμμετείχαν ακτιβιστές από το απελευθερωτικό μέτωπο των ομοφυλοφίλων κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Ήμουν εκεί το 1972. Ο αγώνας συνεχίζεται για την ελευθερία των ΛΟΑΤΚΙ στον κόσμο».

