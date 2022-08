Βρετανία: Η κυβέρνηση κήρυξε επίσημα κατάσταση ξηρασίας σε τμήματα της χώρας - Στέρεψε για πρώτη φορά η πηγή του Τάμεση

Ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός από το 1935 για την Αγγλία, καθώς σημειώθηκε μόνο το 35% της μέσης βροχόπτωσης αυτό τον μήνα, και μερικές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας βρίσκονται σήμερα στο μέσον μιας τετραήμερης προειδοποίησης για "ακραία ζέστη".

«Όλες οι εταιρίες ύδρευσης μας διαβεβαίωσαν πως οι απαραίτητες προμήθειες είναι ακόμη ασφαλείς», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο υπουργός Υδάτινων Πόρων Στιβ Νταμπλ. «Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ άλλοτε για περιόδους ξηρού καιρού, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του σύνεγγυς, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων για τους αγρότες και το περιβάλλον, και να λαμβάνουμε περαιτέρω δράση, όπως απαιτηθεί».

Οι εταιρίες ύδρευσης θα αρχίσουν τώρα να εφαρμόζουν προσυμφωνημένα σχέδια αντιμετώπισης της ξηρασίας ώστε να συνδράμουν στη διαφύλαξη των προμηθειών, και η κυβέρνηση δήλωσε πως το κοινό και οι επιχειρήσεις σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την ξηρασία καλούνται να κάνουν συνετή χρήση του νερού.

Η προηγούμενη φορά που κηρύχθηκε κατάσταση ξηρασίας στην Αγγλία ήταν το 2018.

