Βρετανία: Η πρώτη ομιλία του Καρόλου στον «Λόγο του Βασιλιά»

-η ενεργειακή ασφάλεια σε συνάρτηση με τη μηδενική εκπομπή ρύπων ως το 2050,

-η ενίσχυση του ρόλου της αστυνομίας με την παροχή περισσότερων εξουσιών αλλά και η αυστηροποίηση των ποινών για τα ειδεχθή εγκλήματα,

-η μείωση στις λίστες αναμονής ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας (ΝHS),

-η σταδιακή αύξηση του νόμιμου ορίου ηλικίας για το κάπνισμα,

-η αναδιάρθρωση του συστήματος των κοινωνικών επιδομάτων,

-η αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και η «εκμετάλλευση» των προοπτικών της Τεχνικής Νοημοσύνης,

-ο εκσυγχρονισμός των μεταφορών με καλύτερη οδική και σιδηροδρομική σύνδεση κυρίως στις περιοχές της βόρειας Αγγλίας,

-η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών με αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων,

-η προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και η παροχή βοήθεια στη Γάζα,

-η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας.

‘Other measures will be laid before you.’

The final words of the #KingsSpeech at #StateOpening give the government flexibility to introduce other bills (draft laws) during the session. pic.twitter.com/1snqkfSoJN