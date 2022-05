Βρετανία: Η Ρωσία πλήττει πολιτικούς στόχους στην Ουκρανία για να αποδυναμώσει την αποφασιστικότητα του Κιέβου

Στην τακτική ενημέρωση των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Βρετανία ανέφερε επίσης ότι παρά τις χερσαίες επιχειρήσεις της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία, οι πυραυλικές επιθέσεις συνεχίστηκαν σε όλη τη χώρα αφού η Μόσχα προσπαθεί να παρεμποδίσει τον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας.

«Καθώς οι ρωσικές επιχειρήσεις παραπαίουν, εξακολουθούν τα πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους όπως σε σχολεία, νοσοκομεία, κτίρια κατοικιών και μεταφορικούς κόμβους, κάτι που υποδηλώνει ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να στοχοθετεί πολιτικές υποδομές σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την ουκρανική αποφασιστικότητα» αναφέρει το Λονδίνο σε μια ανάρτηση στο Twitter.

«Η συνεχιζόμενη στοχοθέτηση πόλεων, όπως της Οδησσού, της Χερσώνας και της Μαριούπολης, υπογραμμίζει την επιθυμία (των Ρώσων) να ελέγξουν πλήρως την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που θα τους επέτρεπε να ελέγχουν τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνίας της Ουκρανίας, επηρεάζοντας την οικονομία της», πρόσθεσε το βρετανικό υπουργείο.

