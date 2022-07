Βρετανία: Ιστορικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών – «Φλέγεται» η χώρα

Η Βρετανία έχει τεθεί σε καθεστώς «εθνικής έκτακτης κατάστασης» λόγω των πρωτοφανών θερμοκρασιών. Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς δήλωσε ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια πριν η Βρετανία να αναβαθμίσει πλήρως τις υποδομές της ώστε αυτές να αντέχουν σε υψηλότερες θερμοκρασίας, αφού παρατηρήθηκαν ζημίες σε δύο τουλάχιστον διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης αεροσκαφών και σε σιδηροδρομικές ράγες. «Είδαμε αρκετά προβλήματα στις μεταφορές», δήλωσε ο ίδιος στο BBC. «Οι υποδομές, μεγάλος μέρος των οποίων χτίστηκε στη βικτοριανή εποχή, απλά δεν είναι κατασκευασμένες να αντέχουν αυτού του είδους τις θερμοκρασίες».

Britain recorded its highest-ever temperature of 40°C (104°F) as a heatwave gripping Europe intensified, scorching fields and damaging airport runways and train tracks https://t.co/lJBp1VRGTY