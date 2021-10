Βρετανία-κλίμα: Ακτιβιστές προκαλούν ξανά χάος στους δρόμους του Λονδίνου

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προέβη σε 38 συλλήψεις για παρακώλυση της κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομο και συνωμοσία με στόχο τη δημόσια όχληση.

Η σημερινή ήταν η 11η δράση αυτού του είδους στην οποία προβαίνει η οργάνωση αυτή τις τελευταίες εβδομάδες, έπειτα από παρόμοιες ενέργειες κατά τις οποίες ακτιβιστές της είχαν αποκλείσει τον πολυσύχναστο περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Λονδίνου Μ25 και δρόμους στο λιμάνι του Ντόβερ.

Η κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη ζητήσει να εκδοθούν ασφαλιστικά μέτρα για να αποτραπούν οι δράσεις αυτού του είδους, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα προχωρήσει σε τροποποίηση της τρέχουσας νομοθεσίας για να αυξήσει τις ποινές για την παρακώλυση κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομο ώστε να επιβάλλονται πρόστιμα απεριόριστου ύψους, φυλάκιση έξι μηνών, ή και τα δύο, στους παραβάτες.

"Οι τελευταίες εβδομάδες έδειξαν ότι η αστυνομία χρειάζεται ισχυρότερες εξουσίες για να αντιμετωπίζει αυτούς που αποκλείουν παράνομα αυτοκινητόδρομους", δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς. "Δεν θα μείνουμε άπραγοι την ώρα που οι αυτοκινητιστές βρίσκονται σε ομηρία".

Η Insulate Britain ανακοίνωσε ότι η δράση της θα συνεχιστεί παρά ταύτα.

"Φοβόμαστε περισσότερο αυτό που θα συμβεί όταν η κλιματική κρίση προκαλέσει την κατάρρευση του νόμου και της τάξης από τα ασφαλιστικά μέτρα και την φυλακή", δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

"Η κυβέρνηση βάζει στόχο εμάς κι όχι αυτό που έρχεται. Πρέπει να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα", σημείωσε.

