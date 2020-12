Βρετανία: Κοντά στο Ντόβερ αποκλεισμένοι οδηγοί κάνουν Χριστούγεννα μέσα στα φορτηγά τους - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Έχοντας υποβληθεί σε τεστ, σκοπεύει να πάει στο Φολκστόουν, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός από τον οποίο θα μπορέσει να διασχίσει τη σήραγγα της Μάγχης προτού «επιστρέψω στην Πολωνία».

Όπως αυτός, χιλιάδες άλλοι οδηγοί είναι αποκλεισμένοι, καθώς η Γαλλία, ανήσυχη για το νέο στέλεχος του SARS-CoV-2 που εντοπίστηκε στη νοτιοανατολική Αγγλία και θεωρείται πιο μεταδοτικό, έκλεισε τα σύνορά της για τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό περιλαμβάνει το Ντόβερ, το κυριότερο λιμάνι για το πέρασμα από τη μια πλευρά της Μάγχης στην άλλη, και την κοντινή σήραγγα, από όπου περνούν χιλιάδες βαριά οχήματα κάθε μέρα.

VIDEO: Lorry drivers, stuck in the UK, get tested for Covid-19 to cross the Channel at Dover port pic.twitter.com/jAgdH6QYpV