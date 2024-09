Βρετανία: Λήστεψαν υπουργό σε συνέδριο για την αντιμέτωπιση της αύξησης των περιστατικών κλοπής

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι έκλεψαν την τσάντα της Τζόνσον ενώ βρισκόταν στο συνέδριο, αλλά δεν εντοπίστηκε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια. Στην ομιλία της, η Τζόνσον είπε ότι η Βρετανία «έχει κυριευτεί από μια επιδημία αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ληστειών και κλοπής καταστημάτων».

Το υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

British policing minister has her purse stolen at senior police officers’ conference

British Policing, Fire and Crime Prevention Minister Diana Johnson was speaking about the epidemic of crime. pic.twitter.com/kTvGhWSTpo