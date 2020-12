Βρετανία: Μεταξύ των πρώτων που εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19 ήταν ο... Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ από το Γουόρικσιρ της Αγγλίας ήταν μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που εμβολιάστηκαν σήμερα στη Βρετανία με το άρτι εγκριθέν εμβόλιο κατά της COVID-19 για χορήγηση εκτός κλινικών δοκιμών.

Ο 81χρονος εμβολιάστηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κόβεντρι, το οποίο βρίσκεται 32 χιλιόμετρα μακριά από το Στράτφορντ-Απόν-Έιβον, τη γενέτειρα του συνονόματού του, του μεγαλύτερου δραματουργού και ποιητή της Αγγλίας.

Ο εμβολιασμός του Σαίξπηρ ενέπνευσε πολλούς χρήστες του Twitter να αστειευτούν, κάνοντας λόγο για το "Το Ημέρωμα της Γρίπης" από τη γνωστή κωμωδία του συγγραφέα "Το Ημέρωμα της Στρίγκλας".

Μερικοί μάλιστα είχαν την εξής απορία: αν η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά, ήταν η ασθενής 1Α που εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 στη Βρετανία, τότε ο Σαίξπηρ ήταν ο ασθενής "2B or not 2B?", από τον διάσημο μονόλογο του Άμλετ "To be or not to be" (Nα ζει κανείς ή να μη ζει).