Βρετανία: Μηνύουν συνωμοσιολόγο που λέει ότι η επίθεση αυτοκτονίας του 2017 στο Μάντσεστερ ήταν σκηνοθετημένη

Ο Μάρτιν Χίμπερτ έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω και η κόρη του Ιβ, τότε 14 ετών, υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη από την επίθεση που συνέβη έπειτα από μια συναυλία της ποπ τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, το 2017.

Martin Hibbert was paralysed after he was seriously injured in the Manchester Arena attack in 2017.

He’s told #BBCBreakfast he’s taking on a huge challenge to support others living with spinal injuries, alongside those who helped him survive.https://t.co/Hh07epGklEpic.twitter.com/kyWsShE8nf