Βρετανία: Μυστήριο με drones που εθεάθησαν πάνω από αμερικανικές βάσεις

A number of unidentified drones have again been spotted over three air bases in Britain that are used by the United States Air Force

Οι δύο από τις βάσεις βρίσκονται στο Σάφοκ και η τρίτη στο Νόρφοκ και οι ΗΠΑ τις ενοικιάζουν από τη Βρετανία.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας είπε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν «με σοβαρότητα τις απειλές και διατηρούν ισχυρά μέτρα» στους στρατιωτικούς χώρους. «Στηρίζουμε την αντίδραση της Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Small drones were spotted last week around three U.S. Air Force bases in eastern England, the military branch confirmed. The Air Force has not yet identified who was piloting the drones.