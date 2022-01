Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον δηλώνει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί - Βίντεο

«Δεν το αρνούμαι, και για διάφορους λόγους, πολλοί θέλουν να φύγω από τη μέση, αλλά ο λόγος για τον οποίο (ο Στάρμερ) θέλει να φύγω από τη μέση είναι διότι γνωρίζει πως μπορεί κανείς να εμπιστευθεί αυτή την κυβέρνηση ότι θα τα καταφέρει», δήλωσε ο Τζόνσον, προκαλώντας επευφημίες μεταξύ των Συντηρητικών βουλευτών.

«Πήραμε τις σκληρές αποφάσεις, λάβαμε τις σωστές αποφάσεις σε σημαντικά ζητήματα και συγκεκριμένα συνεχίζω αυτή τη δουλειά».

BBCNewsnight: RT @BBCPolitics: “Ministers who knowingly mislead Parliament” should resign, Labour leader Keir Starmer says, asking the PM if that applies to him

“I can’t comment” Boris Johnson says, adding “I’m focused on delivering the fastest economic… pic.twitter.com/x1SCzf5nrK