Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον στην «κόψη του ξυραφιού» - Κρύβεται από τις κάμερες και ακυρώνει επισκέψεις - Βίντεο

Αλλωστε, η πρόσκληση του διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του με την προτροπή «φέρτε τα ποτά σας» στάλθηκε σε μία στιγμή εξαιρετικά τραυματική για τους Βρετανούς, όταν, κατά το πρώτο κύμα της επιδημίας, μόνο δύο άτομα μπορούσαν να συναντηθούν σε εξωτερικό χώρο, ενώ χιλιάδες Βρετανοί δεν μπόρεσαν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους ανθρώπους πριν πεθάνουν.

Αμέσως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επικεφαλής το Εργατικό Κόμμα, τον χαρακτήρισαν ψεύτη και ζήτησαν την παραίτησή του, ενώ τα μέλη της κυβέρνησής του, πλην του υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ, έσπευσαν να εκφράσουν την αμέριστη υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του με αναρτήσεις στο Twitter και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η υποστήριξη αυτή δεν μεταφέρεται όμως και στα πίσω έδρανα της Βουλής, όπου η δυσαρέσκεια έχει καταλάβει τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που είχαν επενδύσει στην ικανότητά του να προσελκύσει τα λαϊκά στρώματα της βόρειας Αγγλίας, πιστά κάποτε στο Εργατικό Κόμμα, μέσω της υπόσχεσής του να υλοποιήσει το Brexit.

«Ζόμπι»

Η χλιαρή υποστήριξη που εξέφρασε o Ρίσι Σουνάκ, που θεωρείται εν δυνάμει υποψήφιος για την ηγεσία των Τόρι, σχολιάζεται ευρέως σήμερα.

Μακριά από το Γουέστμινστερ, σε επίσκεψη στο Ντέβον της νοτιοδυτικής Αγγλίας, την ώρα που ο πρωθυπουργός αντιμετώπιζε την οργή των βουλευτών, ο Ρίσι Σουνάκ χρειάσθηκε οκτώ ώρες για να εκφράσει την χλιαρή του υποστήριξη προς το πρόσωπο του Μπόρις Τζόνσον με ένα tweet η έμφαση του οποίου αφορά την δική του προσήλωση στην βελτίωση του τομέα της απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο πρωθυπουργός έκανε καλά που ζήτησε συγγνώμη και υποστηρίζω την προτροπή του για υπομονή, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εσωτερικής έρευνας που διενεργεί η ανώτατη δημόσια λειτουργός Σου Γκρέι», έγραψε ο Ρίσι Σουνάκ.

I’ve been on a visit all day today continuing work on our #PlanForJobs as well as meeting MPs to discuss the energy situation.

The PM was right to apologise and I support his request for patience while Sue Gray carries out her enquiry.