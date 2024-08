Βρετανία: Ο Στάρμερ θα συνεδριάσει εκτάκτως με αρχηγούς της αστυνομίας καθώς εντείνονται οι ταραχές

Οι φόνοι αποτέλεσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης από αντιμεταναστευτικές και αντιμουσουλμανικές οργανώσεις, καθώς διαδόθηκε μέσω του Ίντερνετ η εσφαλμένη πληροφορία ότι ο ύποπτος για τους φόνους είναι ένας ισλαμιστής που είχε μόλις φθάσει στη Βρετανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως στην πραγματικότητα ο ύποπτος έχει γεννηθεί στη Βρετανία και πως δεν αντιμετωπίζει τους φόνους ως τρομοκρατικό περιστατικό.

Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε πως οι ταραχοποιοί αισθάνθηκαν «ενθαρρυμένοι από το περιστατικό αυτό για να υποκινήσουν φυλετικό μίσος». Εκτόξευσαν τούβλα εναντίον των αστυνομικών, λεηλάτησαν καταστήματα και τζαμιά και επιτέθηκαν σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ασιάτες.

Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου ταραχές ξέσπασαν στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ, το Τάμγουορθ, το Μίντλεσμπρο και το Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, με μασκοφόρους νεαρούς τυλιγμένους με βρετανικές σημαίες να πετούν πέτρες και να φωνάζουν «Σταματήστε τα σκάφη» - μια αναφορά στους μετανάστες που φθάνουν τα τελευταία χρόνια στις νότιες βρετανικές ακτές.

