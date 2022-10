Βρετανία: Ο Τζέρεμι Χαντ, νέος υπουργός Οικονομικών

Πρώην υπουργός Εξωτερικών και Υγείας, ο Τζέρεμι Χαντ, 55 ετών, υπήρξε υποψήφιος για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία, πριν προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Ρίσι Σουνάκ στην αναμέτρησή του με την σημερινή πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

«Ο Τζέρεμι Χαντ είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών», έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

CONFIRMED:

Jeremy Hunt is the new chancellor

He'll be announced shortly at Liz Truss's press conference https://t.co/5TdEfDpv4a