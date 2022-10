Βρετανία: Ο Τζέρεμι Χαντ συνεχάρη τον Ρίσι Σούνακ και ζήτησε «ειλικρίνεια» για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα

«Είναι η ώρα για ειλικρίνεια για τις τεράστιες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και για θάρρος στη διευθέτησή τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Έχουμε έναν πρωθυπουργό τον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι θα κάνει ακριβώς αυτό – και θα δώσει σε όλους μας αυτοπεποίθηση για τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας μας», πρόσθεσε.

Congratulations to @RishiSunak, our next Prime Minister. This is a time for honesty about the huge economic challenges we face, and courage in addressing them. We have a PM who can be trusted to do just that - and give us all confidence in the huge potential of our country.