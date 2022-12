Βρετανία: Ο Τζόναθαν η χελώνα έκλεισε τα 190 και οι κάτοικοι της Αγίας Ελένης οργανώνουν τριήμερο πάρτι γενεθλίων

«Αν το σκεφτεί κανείς, αν εκκολάφθηκε το 1832, κατά τη Βικτωριανή Εποχή… Ω Θεέ μου, πόσες αλλαγές έγιναν έκτοτε στον κόσμο!» σχολίασε ο Τζο Χόλινς, ο συνταξιούχος κτηνίατρος του νησιού που φροντίζει τη χελώνα. «Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η άνοδος και η πτώση της βρετανικής αυτοκρατορίας, πόσοι κυβερνήτες, βασιλιάδες και βασίλισσες, είναι εκπληκτικό», απαρίθμησε.

Ο Τζόναθαν είναι «τουλάχιστον» 190 ετών και στις αρχές του έτους συμπεριλήφθηκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, αφού είναι το γηραιότερο εν ζωή ζώο της ξηράς. Από το 1882 ζει στην Αγία Ελένη και μια φωτογραφία που τραβήχθηκε όταν έφτασε στο νησί δείχνει ότι τότε ήταν τουλάχιστον 50 ετών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι σίγουρα μεγαλύτερος.

