Βρετανία: Ο Τζόνσον δεν αποκλείει ακόμα και να κλείσει τη Βουλή για να πετύχει Brexit χωρίς συμφωνία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπόρις Τζόνσον , ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος στην κούρσα για τη διαδοχή της πρωθυπουργού Τερέζας Μέι, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ν α αναστείλει τη λειτουργία της Βουλής των Κοινοτήτων προκειμένου να μην υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική πέραν της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, γράφει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα The Times, που εξηγεί πως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής των Συντηρητικών έκανε την τοποθέτηση αυτή μιλώντας σε οπαδούς μιας τάσης που θεωρείται ότι εκφράζει τους πιο σκληροπυρηνικούς Brexiteers.

Ο Τζόνσον φέρεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να είπε την περασμένη εβδομάδα σε κατ' ιδίαν συνάντηση με στελέχη του λεγόμενου European Research Group ότι δεν θα αποκλείσει ρητώς αυτό το σενάριο.

Οι Τάιμς του Λονδίνου επικαλούνται «ανώτερο» στέλεχος της συγκεκριμένης τάσης, που δεν κατονομάζουν.

Boris Johnson not ruling out parliament suspension to force no-deal Brexit - newspaper https://t.co/5TeteJGEFOpic.twitter.com/oHhTCEfQwK