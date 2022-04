Βρετανία: O Τζόνσον έδωσε στα γαλλικά τα συγχαρητήριά του στον Μακρόν

«Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή σας στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Γαλλία είναι ένας από τους στενότερους και σημαντικότερους συμμάχους μας. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού σε θέματα-κλειδιά για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο» ανέφερε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter, στα γαλλικά.

Félicitations à @EmmanuelMacron pour votre réélection à la Présidence de la République Française. La France est l’un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets-clés pour nos deux pays et pour le monde.