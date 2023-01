Βρετανία: Οι ακτιβιστές της Extinction Rebellion ανακοινώνουν ότι αλλάζουν τακτική

Εκατοντάδες ακτιβιστές της ομάδας αυτής έχουν συλληφθεί επειδή έχουν εμποδίσει την κίνηση, έχουν κολλήσει τα χέρια ή τα πόδια τους σε κτίρια και σε δρόμους και έχουν βάψει με σπρέι κτίρια, αλλά παρά τις προσπάθειές τους λένε ότι "ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει--οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται και ο πλανήτης μας πεθαίνει με ρυθμό που έχει επιταχυνθεί".

Το βρετανικό παράρτημα της οργάνωσης είπε ότι αυτή τη χρονιά θα δώσει προτεραιότητα "στη συμμετοχή αντί των συλλήψεων και στις σχέσεις αντί των οδοφραγμάτων".

Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση αναφέρει: "Καθώς μπαίνουμε στο νέο έτος, παίρνουμε μια αμφιλεγόμενη απόφαση να απομακρυνθούμε προσωρινά από τη δημόσια αναστάτωση ως κύρια τακτική μας. Αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε τη δύναμη της πρόκλησης αναστάτωσης για να σημάνει το συναγερμό και πιστεύουμε ότι οι συνεχώς εξελισσόμενες τακτικές είναι μια αναγκαία προσέγγιση. Αυτό που απαιτείται κυρίως τώρα είναι να διαταραχθεί η κατάχρηση εξουσίας και η ανισορροπία, να επέλθει μια μετάβαση σε μια δίκαιη κοινωνία που συνεργάζεται για να δοθεί τέλος στην εποχή των ορυκτών καυσίμων. Οι πολιτικοί μας, εθισμένοι στην απληστία και πρησμένοι από τα κέρδη, δεν θα το κάνουν χωρίς πίεση. Πρέπει να είμαστε ριζοσπαστικοί στην απάντησή μας σε αυτή την κρίση και αποφασισμένοι στις προσπάθειές μας να ανταποκριθούμε στην κλιματική και οικολογική έκτακτη ανάγκη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση από πριν".

WE QUIT!

Our #NewYearsResolution is to halt our tactics of public disruption. Instead, we call on everyone to help us disrupt our corrupt government.#ChooseYourFuture & join us: 21 April, Parliament. pic.twitter.com/FZlCeaHj4F