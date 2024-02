Βρετανία: Ολοκληρώθηκε το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου - Ποιοι έδωσαν το παρών

Συνολικά οι καλεσμένοι ήταν περίπου 330 και από αυτούς περίπου 80 ήταν μέλη βασιλικών οικογενειών απ' όλο τον κόσμο.

Από τους πρώτους που έφτασαν στο παρεκκλήσι ήταν ο πρίγκιπας Παύλος με την οικογένειά του ενώ ακολούθησαν και τα άλλα τέσσερα παιδιά του πρώην βασιλιά της Ελλάδος. Οι τέσσερις τους διάβασαν σε αγγλική μετάφραση την Ιθάκη του Καβάφη ενώ ο Παύλος ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή.

