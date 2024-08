Βρετανία: Πάνω από 1.000 συλλήψεις για τις ταραχές

Σε βάρος των 575 εξ αυτών απαγγέλθηκαν κατηγορίες και έχουν αρχίσει αλλεπάλληλες δίκες φερόμενων ως ταραχοποιών.

Τα επεισόδια, τα σοβαρότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2011, ξέσπασαν σε δεκάδες πόλεις και χωριά της Αγγλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με έναυσμα επίθεση με μαχαίρι η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρία κορίτσια την 29η Ιουλίου.

Forces across the country have now made more than 1,000 arrests in connection with the recent violent disorder.

There have now been a total of:

1024 arrests

575 charges

