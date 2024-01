Βρετανία: Πέθανε ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σόουλ, που ενσάρκωσε τον Χατς στη σειρά Starsky & Hutch

Γεννηθείς στο Σικάγο των ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Σόουλ έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα το 2004 προκειμένου, όπως ο ίδιος είχε πει, να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Βρετανίδα σύζυγό του.

«Ο Ντέιβιντ Σόουλ, σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδελφός, τόσο αγαπημένος, πέθανε χθες έπειτα από μια γενναία μάχη για τη ζωή, περιστοιχισμένος από την αγάπη της οικογένειάς του», δήλωσε η Έλεν Σνελ σε ένα δελτίο Τύπου.

«Το χαμόγελό του, το γέλιο του και το πάθος του για τη ζωή θα παραμείνουν στη μνήμη πολλών ανθρώπων που εκείνος άγγιξε», συμπλήρωσε η ίδια.

David Soul, the actor best known for his role in the television series Starsky & Hutch, has died at the age of 80.

Read more here ??https://t.co/Y6pROrgznHpic.twitter.com/n4ZZ903EIm