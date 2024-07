Βρετανία: Ποινική έρευνα σε βάρος ενός αστυνομικού που κατηγορείται για βιαιοπραγία στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ

Το βίντεο, που τραβήχτηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία), προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη Βρετανία.

«Ενημερώσαμε τον αξιωματικό της αστυνομίας του Μάντσεστερ ότι τελεί υπό ποινική έρευνα για επίθεση», αναφέρει σε δελτίο Τύπου το Ανεξάρτητο Γραφείο για τη Συμπεριφορά της Αστυνομίας (Independent Office for Police Conduct's- IOPC).

Ο αστυνομικός, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα χθες, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο μιας πειθαρχικής έρευνας, συμπλήρωσε το IOPC. Η περιφερειακή διευθύντριά του Κάθριν Μπέιτς ανέφερε πως ο αστυνομικός θα περάσει από ανάκριση «το συντομότερο δυνατόν».

Video footage of what happened BEFORE, during and AFTER the incident of police brutality at Manchester Airport.

The officer in question has now been removed from operational duties.