Βρετανία: Πορείες και εκδηλώσεις για την επέτειο των 50 ετών από τη «Ματωμένη Κυριακή» του Λοντοντέρι

Κρατώντας πορτρέτα των θυμάτων και λευκά τριαντάφυλλα, εκατοντάδες άνθρωποι τίμησαν σήμερα τα 50 χρόνια από αυτήν την «Ματωμένη Κυριακή», ένα από τα πιο σκοτεινά επεισόδια στην ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας.

«Ήταν μια σφαγή στους δρόμους», είπε ο Μάικλ Μακίνεϊ, ο αδελφός του οποίου σκοτώθηκε στη διαδήλωση για τα πολιτικά δικαιώματα, η οποία κατέληξε σε λουτρό αίματος. «Κάναμε πολύ δρόμο μετά τη φρίκη εκείνης της ημέρας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι οικογένειες μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να ζητούν «τη δίωξη των ένστολων εγκληματιών που σκότωσαν τους δικούς μας».

Νωρίτερα, οι συγκεντρωμένοι είχαν αφήσει λουλούδια στο μνημείο που έχει ανεγερθεί προς τιμή των θυμάτων.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μιχόλ Μάρτιν, ο πρώτος ηγέτης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας που μετέχει στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης, κατέθεσε ένα στεφάνι, όπως και ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Σάιμον Κόβενι.

Today we remember all those who died or were injured as a result of the atrocity on #BloodySunday50, one of the darkest days for this island.

