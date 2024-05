Βρετανία: Πρόωρες εκλογές προκήρυξε ο Ρίσι Σούνακ

Το πρωί είχε καλέσει εκτάκτως το υπουργικό συμβούλιο και από τότε οι φήμες στην χώρα οργίαζαν καθώς σήμερα ήταν η τελευταία μέρα που θα μπορούσε να προκηρυχθούν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι. Είναι χαρακτηριστικό πως ο υπουργός εξωτερικών Λόρδος Κάμερον διέκοψε το ταξίδι του στην Αλβανία ενώ ο υπουργός οικονομικών Τζέρεμι Χαντ ακύρωσε προγραμματισμένη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

BREAKING: PM Rishi Sunak has confirmed a General Election will be held on 4 July 2024.@SophyRidgeSky and @BethRigby are live in Downing Street with analysis and reaction https://t.co/MX6aqUdMJdhttps://t.co/bJuB4yDO5w