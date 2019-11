Βρετανία: Προς ευρεία πλειοψηφία οδεύουν οι Συντηρητικοί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εάν η δημοσκόπηση αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πιο ευρεία νίκη των Συντηρητικών από το 1987 και τον θρίαμβο της Μάργκαρετ Θάτσερ.

The results of the YouGov #GE2019 MRP model are finally here:

Con – 359 seats / 43% vote share

Lab – 211 / 32%

SNP – 43 / 3%

LD – 13 / 14%

Plaid – 4 / <1%

Green – 1 / 3%

Brexit Party – 0 / 3%

