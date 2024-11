Βρετανία: Πρόταση νόμου για να επιτρέπεται η ευθανασία σε Αγγλία και Ουαλία

Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει δύο ανεξάρτητοι γιατροί να γνωμοδοτήσουν υπέρ της ευθανασίας και ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου να υπογράψει ώστε να χορηγηθεί στον ασθενή η θανάσιμη δόση φαρμάκων. Οποιοσδήποτε ασκήσει πιέσεις σε ένα άτομο να ζητήσει ευθανασία κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης που φτάνει μέχρι και τα 14 χρόνια.

Οι υπέρμαχοι του νομοσχεδίου με επικεφαλής τη βουλευτή των Εργατικών Κιμ Λιντμπίτερ υποστηρίζουν ότι το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει τις πιο αυστηρές διασφαλίσεις στον κόσμο βάζοντας τέλος στο χειρότερο σενάριο για τον άνθρωπο, αυτό του φρικτού θανάτου.

Terminally ill adults who are expected to die within six months would be able to request assistance to end their own life under proposed legislation for England and Wales.

On #BBCBreakfast Jon looked at some of the measures included in the Assisted Dying Bill… pic.twitter.com/3xCByZWmor