Βρετανία: Πρωτοφανές κάλεσμα σε λεηλασία καταστήματος μέσω TikTok—Παρενέβη η Αστυνομία

Ακολούθησε η επέμβαση της αστυνομίας, η οποία, ειδοποιημένη για τα σχέδια λεηλασίας, είχε αναπτυχθεί στην περιοχή και συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και νεαρών. Πολλά καταστήματα κλείδωσαν τις πόρτες τους με τους πελάτες στο εσωτερικό τους. Συνολικά Εννέα άτομα συνελήφθησαν.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν είχε καλέσει τους Λονδρέζους να μην συμμετάσχουν στους «παραλογισμούς» που κυκλοφορούν στο TikTok.

We cannot allow the kind of lawlessness seen in some American cities to come to the streets of the UK.

The police have my full backing to do whatever necessary to ensure public order. 1/2 https://t.co/IgKQbPM4zw