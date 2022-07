Βρετανία: Πυρκαγιά σε 17ωροφο ουρανοξύστη στο ανατολικό Λονδίνο - ΒΙΝΤΕΟ

Στα πλάνα που ανάρτησε η πυροσβεστική στο Twitter διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από ένα διαμέρισμα στον ουρανοξύστη που βρίσκεται στην οδό Μάνγουντ, κοντά στο αεροδρόμιο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Την Τρίτη η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου βίωσε την πιο δύσκολη ημέρα της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που καταγράφονταν στην πόλη οδήγησαν στο ξέσπασμα πολλών πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας, τον Σαντίκ Καν, συνήθως η πυροσβεστική δέχεται μέχρι και 500 κλήσεις την ημέρα αλλά την Τρίτη ξεπέρασαν τις 2.600.

Fire in a top floor flat along Factory Road E16.

The smell of smoke is so so strong

Hoping everyone got out#Newhampic.twitter.com/xTH6ZK3t9M