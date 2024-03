Πυρκαγιά σε κτίριο διαμερισμάτων στο Λονδίνο - Στο νοσοκομείο 11 άνθρωποι - ΕΙΚΟΝΕΣ

"Η φωτιά εξαπλώθηκε από το ισόγειο ως τον τελευταίο όροφο και την οροφή (του κτιρίου). Οι ομάδες (της πυροσβεστικής) εργάζονται σκληρά για να (...) εμποδίσουν την εξάπλωσή της στα γειτονικά κτίρια", δήλωσε ο Στιβ Κόλινς, αξιωματούχος της πυροσβεστικής που βρισκόταν στο σημείο.

Πέντε άνθρωποι διασώθηκαν με τη χρήση κλιμάκων από την πυροσβεστική και περίπου 130 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο διαμερισμάτων και γειτονικά κτίρια.

