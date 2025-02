Βρετανία: Πυρκαγιά σε πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου – Απομακρύνθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι - Βίντεο

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το Chiltern Firehouse προσελκύει αστέρες της showbiz και άλλους διάσημους. Η ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ έκανε εκεί το πάρτι για τα 50ά γενέθλιά της το 2018, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Χτισμένο το 1889, ήταν ένας από τους πρώτους ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς της Πυροσβεστικής στο Λονδίνο. Ανακαινίστηκε και μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο από τον αμερικανό επιχειρηματία Αντρέ Μπαλάζ το 2013.

Chiltern Firehouse in Marylebone #London engulfed in flames since the afternoon. Firefighters are expected to be here on Chiltern St through the night pic.twitter.com/V3J8G6RfVP