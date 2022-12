Bρετανία: Πυροβολισμοί σε παμπ με μία 26χρονη νεκρή και τέσσερις τραυματίες

Η νεαρή γυναίκα που τελικά κατέληξε, είχε αρχικά διακομιστεί στο νοσοκομείο με τραύματα από τον πυροβολισμό, τα οποία τελικά επέβησαν μοιραία. Επιπλέον, τρεις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με την αστυνομία το θύμα που είχε βγει να διασκεδάσει με τη αδελφή της δεν είχε αντιπαλότητες με κάποιους και ο θάνατός της ήταν τυχαίος. O αστυνομικός επιθεωρητής Dave McCaughrean είπε: «Αυτή η έρευνα βρίσκεται σε πολύ πρώιμα στάδια και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πραγματικά σοκαριστικό και καταστροφικό περιστατικό που συνέβη λίγο πριν την ημέρα των Χριστουγέννων σε έναν πολυσύχναστο χώρο γεμάτο νέους.

Police hunting gunman after woman, 26, killed and four wounded in UK pub shooting on Christmas Eve appeal for help over "callous" murder https://t.co/ZTKEQ9LtPQ