Βρετανία: Σαρώνει η καταιγίδα Ίσα - «Παρέλυσαν» αεροπλάνα και τρένα, πόλεις χωρίς ρεύμα

Τα δρομολόγια των τρένων σε ορισμένα τμήματα της νότιας Αγγλίας επίσης επηρεάστηκαν--περιλαμβανομένων εκείνων μεταξύ σταθμών του Λονδίνου και του αεροδρομίου του Γκάτγουικ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτροδότησης UK Power Networks ανακοίνωσε ότι απεκατέστησε την ηλεκτροδότηση στα περισσότερα νοικοκυριά όπου είχε διακοπεί στη νότια και την ανατολική Αγγλία, αλλά ότι περί τα 45.000 σπίτια στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Storm Isha sparks day of travel hell TODAY with trains cancelled, roads flooded, ferries disrupted and flights grounded after 100mph gusts and heavy downpours - with fears that TORNADOES could batter Britain https://t.co/F3Bt3djKxo pic.twitter.com/UF36S78AmZ

Την ίδια ώρα, το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε χθες προληπτικά δεκάδες πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αναμένονται στην Ολλανδία.

Britain's rail network was disrupted, flights were canceled and thousands of homes were left without power on Monday after the country was battered by Storm Isha overnight https://t.co/yiDeqTyOou