Βρετανία: Σε ύψιστη επιφυλακή οι Αρχές υπό τον φόβο νέων ταραχών - Επί ποδός πάνω από 6.000 αστυνομικοί

Ο δικηγορικός σύλλογος Αγγλίας και Ουαλίας (Law Society of England and Wales) κατήγγειλε «ευθεία επίθεση» κατά του δικηγορικού επαγγέλματος, ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμούντ κατήγγειλε τις απαράδεκτες απειλές κατά των δικηγόρων και προειδοποίησε όσους συμμετέχουν σε τέτοιες ενέργειες ότι «θα πάνε να βρουν τους εκατοντάδες που συνελήφθησαν από την αστυνομία την περασμένη εβδομάδα»

Περίπου 400 συλλήψεις έχουν γίνει από την έναρξη των ταραχών και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά εκατό ατόμων, ενώ αντιμετωπίζεται το ενδεχόμενο διώξεων για τρομοκρατική δράση.

Νεαρός 18 ετών καταδικάσθηκε χθες στο Μάντσεστερ σε φυλάκιση δύο μηνών διότι έσπασε το τζάμι περιπολικού στην πόλη Μπόλτον την Κυριακή. Σύμφωνα με το πρακτορείο PA είναι ο πρώτος που φυλακίσθηκε από το ξέσπασμα του κύματος βίας.

Μετά την ολοκλήρωση και νέας συνεδρίασης της επιτροπής Cobra για την διαχείριση της κρίσης χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας της Αγγλίας και της Ουαλίας, δήλωσε ότι αναμένει την επιβολή «βαρειών» ποινών κατά των ταραξιών και διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια του πληθυσμού.

Ηδη από χθες, η αστυνομία του Λονδίνου προειδοποίησε ότι διαθέτει «όλες τις εξουσίες, τις τακτικές και τα εργαλεία για να εμποδίσει νέες σκηνές ταραχών».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας «στρατός» εφέδρων που αριθμεί 6.000 ειδικευμένους στην διατήρηση της τάξης αστυνομικών θα συγκροτηθεί αυτήν την εβδομάδα και ότι 567 θέσεις στις φυλακές είναι διαθέσιμες για τους καταδικασμένους ταραξίες.

Εδώ και μία εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο με σκηνές σφοδρής ρατσιστικής βίας που προκλήθηκαν αρχικά από την κυκλοφορία φημών που διαψεύσθηκαν για το προφίλ του δράστη της δολοφονίας τριών κοριτσιών στο μάθημα χορού στο Σάουθπορτ.

Ο ύποπτος παρουσιάσθηκε ως αιτών άσυλο και μουσουλμάνος και στην πραγματικότητα έχει γεννηθεί στο Κάρντιφ και η οικογένειά του κατάγεται από την Ρουάντα.

Εκτοτε, τζαμιά και ξενοδοχεία έγιναν στόχος επιθέσεων κατά την διάρκεια ταραχών με δεκάδες αστυνομικούς τραυματίες.

Οι βρετανικές αρχές βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με κατηγορίες προερχόμενες από την άκρα δεξιά κατά μίας αστυνομίας την οποία επικρίνουν ότι εφαρμόζει δύο μέτρα και σταθμά δείχνοντας μεγαλύτερη επιείκια προς τις μειονότητες.

