Βρετανία: Στο στόχαστρο και πάλι η κυβέρνηση που κατηγορείται ότι «δεν παίρνει στα σοβαρά» τον επικείμενο καύσωνα

Το Σάββατο, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν πήγε στη συνεδρίαση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων στην Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς ήταν απασχολημένος να αποχαιρετά τους φίλους του στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Σήμερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ντόμινικ Ράαμπ, φάνηκε να χαίρεται με την πρόβλεψη ότι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, για πρώτη φορά στα χρονικά, στην Αγγλία.

Wow. The swathe of 40°C on the latest AROME for Tuesday. Localised 41-42°C.

This isn't a joking matter. The extent of heat which we have not had in the UK is coming. pic.twitter.com/zCCwPu6BlX