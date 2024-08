Βρετανία: Συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων κατά της ακροδεξιάς - Συνελήφθη άνδρας με αλυσοπρίονο - ΒΙΝΤΕΟ

Όμως χθες το βράδυ, έπειτα από μια εβδομάδα συγκρούσεων, «οι διαδηλωτές κατά του μίσους αντιτάχθηκαν στους κακοποιούς», όπως γράφει στην πρώτη σελίδα του σημερινού φύλλο της η ταμπλόιντ The Daily Mail.

Στο βορειοανατολικό Λονδίνο, όπου εκφράζονταν φόβοι για διαδήλωση της άκρας δεξιάς στο Γουόλθαμστοου, ήταν χιλιάδες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέλη της ένωσης Αντισταθείτε Στον Ρατσισμό (Stand Up To Racism) και κάτοικοι, μερικοί από τους οποίους είχαν φέρει μια παλαιστινιακή σημαία, κρατούσαν πλακλάτ που έγραφαν «Στοπ στην άκρα δεξιά» και «Πρόσφυγες καλωσορίσατε».

«Πιστεύω πως είναι σημαντικό να είσαι παρών για τους φίλους σου και τους γείτονές σου», είπε η 58χρονη Σάρα Τρεσίλιαν.

«Θέλω να ευχαριστήσω τις κοινότητές μας που συγκεντρώθηκαν απόψε στην πρωτεύουσα και έδειξαν ένα πνεύμα κοινότητας», αντέδρασε σε ανακοίνωσή της ο Άντι Βαλεντάιν, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης στη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Thousands upon thousands of antifascists out tonight across the country to smash the far right.

This is what a mass movement looks like ???#StandUptoRacismpic.twitter.com/RUPJ2GZInH