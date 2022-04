Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι κοντά στην Ντάουνινγκ Στριτ

Η αστυνομία ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από ένα συμβάν στη Χορς Γκαρντς Παρέιντ, έναν χώρο παρελάσεων που βλέπει στο πάρκο Σεντ Τζέιμς.

«Γύρω στις 8.50, ένας 29χρονος, που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι ήρθε αντιμέτωπος με δύο αστυνομικούς του υπουργείου Άμυνας. Χρησιμοποιήθηκε ένα όπλο τέιζερ και ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Ο άνδρας συνελήφθη με τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας και κατοχής επιθετικού όπλου και παραμένει υπό κράτηση σε ένα αστυνομικό τμήμα του κεντρικού Λονδίνου. Το συμβάν δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατία, σύμφωνα με την αστυνομία.

