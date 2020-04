Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας που άνοιξε πυρ από μπαλκόνι - Βίντεο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

"Πολίτες ανέφεραν ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο στο μπαλκόνι και αστυνομικοί που περιπολούσαν, ανάμεσά τους και ένοπλοι, έσπευσαν επί τόπου", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Κεντ.

"Το ελικόπτερο της αστυνομίας επιστρατεύθηκε και ένας άνδρας περίπου 30 ετών συνελήφθη ως ύποπτος για κατηγορίες περί οπλοχρησίας", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Όπως προστίθεται, οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο τέσσερα ψεύτικα όπλα.

#BREAKING: Armed police responding to incident at Dockside in Chatham, Kent - BBC/KMTV

pic.twitter.com/HvWaRAbkBc