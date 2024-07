Βρετανία: Συνελήφθη ο δράστης της τριπλής δολοφονίας με τη βαλλίστρα

Αστυνομικοί βρήκαν τα τρία θύματα, ηλικίας 25, 28 και 61 ετών, με σοβαρά τραύματα σε ένα σπίτι στο Μπάσεϊ, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου, αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι τρεις γυναίκες, που φέρεται ότι χτυπήθηκαν με βαλλίστρα, πέθαναν λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το BBC, τα θύματα ήταν η Κάρολ Χαντ, σύζυγος του σχολιαστή ιπποδρομιών Τζον Χαντ, και οι δύο κόρες της.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου, του 26χρονου Κάιλ Κλίφορντ, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην τον πλησιάζουν.

«Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες, ο ύποπτος εντοπίστηκε και δεν αναζητείται κανείς άλλος επί του παρόντος», ανέφερε η επιθεωρήτρια Τζαστίν Τζένκινς, της τοπικής Μονάδας Σοβαρών Εγκλημάτων.

Ο Κλίφορντ εντοπίστηκε στο βόρειο Λονδίνο, ήταν τραυματισμένος και λαμβάνει ιατρική βοήθεια. Οι αστυνομικοί δεν έκαναν χρήση των όπλων τους.

Φίλοι και συνάδελφοι του Χαντ μίλησαν σε μέσα ενημέρωσης εμφανώς σοκαρισμένοι από το γεγονός. «Είναι αδύνατον να καταλάβω τόση οδύνη. Να ξέρεις μόνο ότι είμαστε όλοι μαζί σου Τζον. Σε αγαπάμε, ο κόσμος των ιπποδρομιών σε αγαπάει» ανέφερε ο συνάδελφός του, Ματ Τσάπμαν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως προκύπτει ο δράστης, ήταν πρώην σύντροφος της μία από τις δύο κόρες, ενώ ήταν και πρώην στρατιωτικός. Η 25χρονη Λουίζ ήταν η πρώην σύντροφος του δράστη, σύμφωνα με την Daily Mail, που την ίδια ώρα δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο φαίνεται να φεύγει από το σπίτι των θυμάτων, αφού τις είχε δέσει και σκοτώσει.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες πριν πυροβοληθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» που μπορεί να περιείχε και «άλλα όπλα».

BREAKING: Kyle Clifford has been apprehended and has been taken to hospital, police have said.

Officers had launched a manhunt for him the bodies of Carol Hunt and her two daughters Louise and Hannah were found at their home in Hertfordshire.https://t.co/zjKlX8QS76

?? Sky 501 pic.twitter.com/BOIxY7fA0U