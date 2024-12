Βρετανία: Συνεχίζονται τα προβλήματα στα αεροδρόμια λόγω της ομίχλης

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Γκάτγουικ δήλωσε ότι, δεδομένης της περιορισμένης ορατότητας, οι καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις πιθανότατα θα διαρκέσουν καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Χθες, δεκάδες απογειώσεις από τα τρία μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια ακυρώθηκαν και εκατοντάδες καθυστέρησαν.

Christmas travel chaos breaks out at UK airports including Gatwick and Manchester with more than 100 flights delayed or cancelled after 'heavy fog' descends on Britain pic.twitter.com/Y2pNgj2HRC