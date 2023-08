Βρετανία: Τα προβλήματα στα αεροδρόμια θα διαρκέσουν μέρες, προειδοποιεί ο υπουργός Μεταφορών

"Θα υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις ως ένα βαθμό σήμερα και υποψιάζομαι και για μερικές ακόμη ημέρες καθώς οι αεροπορικές εταιρείες και οι πτήσεις επιστρέφουν στην κανονικότητα", δήλωσε σήμερα ο Χάρπερ στο BBC.

Hordes of travelers clogged UK airports after an air-traffic control outage triggered hundreds of delays and cancellations on one of the busiest days of the travel season https://t.co/SQLfR3ivt3 pic.twitter.com/DwduPI6vC8

Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Χίθροου, κάλεσε τους επιβάτες μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία προτού μεταβούν σήμερα στο αεροδρόμιο.

corfu airport due to UK air data base failure, people have been boarding planes without taking off and the only news we have is from longair airlines. everyone is unsure of how long delays will be or if we will be able to fly pic.twitter.com/7m04pgVWfr