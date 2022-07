Βρετανία: Τα σούπερ μάρκετ βάζουν αντικλεπτικά στα γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς οι τιμές εκτοξεύονται

Όλα αυτά, την ώρα που επικεφαλής της Sainsbury, μιας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποιεί σήμερα πως η πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών «θα ενταθεί κατά το υπόλοιπο του έτους» εν μέσω της κρίσης του πληθωρισμού.

Britain in 2022… Lurpak butter is at £6 a tub in ASDA and even has a security tag on it.

«Καταλαβαίνουμε πραγματικά πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εκατομμύρια νοικοκυριά αυτή τη στιγμή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τις τιμές μας χαμηλές, ειδικά στα προϊόντα που οι πελάτες αγοράζουν πιο συχνά», δήλωσε ο Σάιμον Ρόμπερτς, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου σούπερ μάρκετ.

«Η πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών θα ενταθεί κατά το υπόλοιπο του έτους και προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό για τους πελάτες και τους συναδέλφους μας. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», πρόσθεσε, την ώρα που στα καταστήματα του ομίλου του, για παράδειγμα, η τιμή του βουτύρου Lurpak εκτοξεύτηκε στις 7,25 λίρες (στη συσκευασία των 750 γραμμαρίων).

Not Tesco Putting Security tags on baby milk during the cost of living crisis :/ pic.twitter.com/eIoAyTwQOR

«Τα χειρότερα ίσως να μην έχουν έρθει ακόμα»

Η είδηση αυτή έρχεται εν μέσω της χειρότερης κρίσης κόστους ζωής από τη δεκαετία του 1970, η οποία πυροδοτείται από τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό -με τους ειδικούς να προειδοποιούν πως τα χειρότερα ίσως να μην έχουν έρθει ακόμα.

Η Σάρα Κόουλς, της χρηματοοικονομικής εταιρείας Hargreaves Lansdown, δήλωσε ότι οι πιέσεις στα οικονομικά των νοικοκυριών «καταστρέφουν» την «έξτρα δόση ανθεκτικότητας» που είχαν δημιουργήσει οι Βρετανοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Rishi Sunak has just been named as one of the richest people in the country, with a £730,000,000 fortune.

This is the man who is refusing to do more to help struggling families, saying this week "the next few months will be tough".

This super-rich Chancellor is taking the piss.