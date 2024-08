Βρετανία: Ταραχές στο Σάντερλαντ, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς - Βίντεο

Στη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και δύο εξ αυτών νοσηλεύονται, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, στην οποία γίνεται επίσης λόγος για οκτώ συλλήψεις.

Οι βρετανικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής ενόψει των αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί το σαββατοκύριακο.

???? #UK: A police station in Sunderland has been set on fire amidst riots sparked off the back of the brutal knife attack on children in Southport earlier this week. This marks the third day of rioting, with mosques, police, and innocent bystanders attacked by rioters. pic.twitter.com/FgxMBAXY0G