Βρετανία: Το 2022 ήταν το θερμότερο έτος στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου

Η μέση θερμοκρασία για το έτος θα γίνει γνωστή τον Ιανουάριο αλλά θα είναι υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2014 (9,88 βαθμοί Κελσίου), σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία.

Κάθε μία από τις τέσσερις εποχές φέτος είναι μία από τις δέκα θερμότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ από τη καταγραφή των εθνικών ρεκόρ το 1884, διευκρινίζει το Met Office το οποίο βασίζεται στα προσωρινά του στοιχεία που θα επισημοποιηθούν μόλις ολοκληρωθεί η χρονιά.

Εξάλλου, από το 2003 έχουν καταγραφεί τα δέκα πιο θερμά έτη, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Η θερμή χρονιά είναι συμβατή με τις πραγματικές επιπτώσεις που αναμένουμε από την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο», πρόσθεσε ο Μακάρθι.

Το 2022 είχε ξεκινήσει με θερμοκρασίες ρεκόρ την 1η Ιανουαρίου, με πάνω από 16 βαθμούς να καταγράφονται στο Λονδίνο.

Κάθε μήνας του χρόνου -με εξαίρεση τον Δεκέμβριο- καταγράφηκαν μέσες θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για την εποχή, προστίθεται.

Τον Ιούλιο, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον πιο ξηρό μήνα που έχει καταγραφεί σε πολλές περιοχές της νότιας και ανατολικής Αγγλίας, αναγκάζοντας τις αρχές να εφαρμόσουν περιορισμούς στην υδροδότηση κατά τόπους.

Εκτός τις θερμοκρασίες ρεκόρ, το Met Office επισημαίνει ότι η χρονιά ήταν ιδιαίτερα ξηρή, με βροχοπτώσεις πολύ κάτω από το μέσο όρο.

Ο πολλαπλασιασμός των κυμάτων καύσωνα είναι άμεση συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να αυξάνονται σε ένταση, διάρκεια και συχνότητα.

Στη Γαλλία, η χρονιά που τελειώνει θα παραμείνει επίσης ως η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, ανέφερε το Météo-France στα τέλη Νοεμβρίου.

