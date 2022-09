Βρετανία: Το Εργατικό κόμμα απέπεμψε βουλευτίνα του για ρατσιστικό σχόλιο

Η Ρούπα Χακ, βουλευτής που εκπροσωπεί μια περιοχή του δυτικού Λονδίνου, κατηγορήθηκε για ρατσισμό από τους Συντηρητικούς, αφού ο ιστότοπος Guido Fawkes δημοσίευσε ένα ηχητικό απόσπασμα στο οποίο η Χακ ακούγεται να λέει για τον πρώτο μαύρο υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας ότι είναι «κατ' επίφαση μαύρος».

Ερωτηθείσα για τον Κουάρτενγκ σε μια εκδήλωση στο ετήσιο συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ, η Χακ μίλησε για την εκπαίδευση του υπουργού σε σχολεία ελίτ και πρόσθεσε: «Αν τον ακούσεις... δεν θα ήξερες ότι είναι μαύρος».

Ένας εκπρόσωπος του ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ είπε σε δημοσιογράφους: «Καταδικάζουμε προφανώς τις δηλώσεις που έκανε που ήταν εντελώς ανάρμοστες και θα την καλέσουμε να ζητήσει συγγνώμη και να αποσύρει αυτά τα σχόλια».

Η Χακ αργότερα δημοσίευσε ένα tweet ζητώντας από τον Κουάρτενγκ «την ειλικρινή και εκ βαθέων μου συγγνώμη για τα σχόλια», τα οποία είπε ότι ήταν απερίσκεπτα.

I have today contacted Kwasi Kwarteng to offer my sincere and heartfelt apologies for the comments I made at yesterday’s Labour conference fringe meeting. My comments were ill-judged and I wholeheartedly apologise to anyone affected.