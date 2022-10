Βρετανία: Το Εργατικό κόμμα προηγείται με διαφορά των Συντηρητικών στις δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov σε δείγμα 1.737 Βρετανών ενηλίκων, που έγινε την Πέμπτη και την Παρασκευή για λογαριασμό της εφημερίδας The Times, οι Εργατικοί συγκεντρώνουν ποσοστό 52% στην πρόθεση ψήφου (δύο μονάδες λιγότερες σε σύγκριση με άλλη δημοσκόπηση στα τέλη Σεπτεμβρίου) ενώ οι Συντηρητικοί βρίσκονται στο 22% (άνοδος μίας μονάδας).

Άλλη δημοσκόπηση της Opinium σε δείγμα 2.023 ψηφοφόρων δίνει μικρότερο προβάδισμα στους Εργατικούς: 47% έναντι 26% των Συντηρητικών. Είναι ωστόσο η μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοσκόπηση αυτού του ινστιτούτου.

