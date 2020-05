Βρετανία: Τρεις επιστημονικοί σύμβουλοι τoυ Τζόνσον προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς για χαλάρωση του lockdown

Τρεις επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης της Βρετανίας προειδοποίησαν ότι είναι πολύ νωρίς για να αρθεί το lockdown που έχει επιβληθεί στη χώρα λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, καθώς το σύστημα διενέργειας τεστ και ιχνηλάτησης δεν λειτουργεί ακόμη πλήρως, με έναν εξ αυτών να τη χαρακτηρίζει πολιτική απόφαση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Το lockdown στην Αγγλία θα χαλαρώσει λίγο από τη Δευτέρα, με ομάδες έως και έξι ατόμων να επιτρέπεται να συναντιόνται σε εξωτερικούς χώρους και τα δημοτικά σχολεία να ανοίγουν για κάποιους μαθητές.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι ελπίζει πως το σύστημα “ελέγχου και ιχνηλάτησης” που υιοθετεί θα βοηθήσει στον περιορισμό της covid-19 και θα βοηθήσει τη χώρα να ανοίξει ξανά.

Όμως ο Τζέρεμι Φάραρ, διευθυντής του Wellcome Trust και μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας της Βρετανίας για Έκτακτες Καταστάσεις (SAGE), δήλωσε ότι συμφωνεί με τον συνάδελφό του Τζον Έντμουντς ότι “η covid-19 εξαπλώνεται πολύ γρήγορα για να μπορέσει να αρθεί το lockdown στην Αγγλία”.

Ο Έντμουντς του London School of Hygiene & Tropical Medicine και μέλος του SAGE είχε επισημάνει χθες Παρασκευή ότι “παίρνουμε κάποια ρίσκα εδώ”, με ένα σύστημα τεστ και ιχνηλάτησης “που δεν έχει ελεγχθεί”, ενώ τη χαρακτήρισε πολιτική απόφαση.

“Η κυβέρνηση εδώ στο Ουέστμινστερ προφανώς πήρε μια απόφαση ότι αυτού του επιπέδου οι μολύνσεις είναι κάτι που μπορούμε να ανεχθούμε, τα επίπεδα κρουσμάτων εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη”, δήλωσε στο BBC.

“Προφανώς αποφασίσαμε ότι μπορούμε να ανεχθούμε αυτά τα επίπεδα ή η κυβέρνηση το έχει αποφασίσει”, τόνισε.

Από την πλευρά του ο Πίτερ Χόρμπι, επικεφαλής της the New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) και μέλος της SAGE, επεσήμανε ότι η Βρετανία δεν μπορεί να χάσει τον έλεγχο του ιού.

“Πραγματικά δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση με τους αριθμούς των κρουσμάτων και των θανάτων που είδαμε στο παρελθόν”, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι για να χαλαρώσει το lockdown θα πρέπει να είναι σε πλήρη εφαρμογή ένα σύστημα διενέργειας τεστ και ιχνηλάτησης.

“Όπως γνωρίζουμε, δεν λειτουργεί ακόμη πλήρως, οπότε εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος”, εξήγησε.

Περισσότεροι από 48.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας τη χώρα μία από τις πλέον πληγείσες παγκοσμίως από την πανδημία. Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, στην Αγγλία καταγράφονται κάθε εβδομάδα περίπου 54.000 νέα κρούσματα.